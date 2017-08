RDC : plus de 39 millions d’électeurs enrôlés par la CENI

Kinshasa, 18 Aout 2017 (ACP).- Une délégation comprenant les représentants des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et des personnalités indépendantes épris de paix conduite par le Pr Ntumba Luaba a pris acte vendredi à Kinshasa que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a déjà enrôlé plus de 39 millions d’électeurs, tout en souhaitant que cette tâche puisse être achevée dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central ainsi que dans certains territoires de Lomami, rapporte une dépêche de la CENI parvenu à L’ACP

Cette délégation a remis le « manifeste du citoyen congolais » signé et rendu public à Paris, capitale de la France, au Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima en présence de plusieurs membres de l’Assemblée Plénière. Ce document explique le rôle de la CENI, à savoir l’organisation des élections conformément aux résolutions de l’Accord de la Saint Sylvestre qui prévoit la tenue des élections provinciales, législatives et présidentielle fin décembre 2017.

Au sortir de l’audience, M. Ntumba Luaba a indiqué que la présentation de ce document s’inscrit dans le cadre d’une visite de courtoisie, de contact et d’information aux autorités de la CENI. « Nous sommes venus demander à la CENI où elle en était dans les préparations de différents scrutins et surtout l’élaboration du calendrier électoral. Nous avons commencé par reconnaître la situation très difficile dans laquelle travaille la CENI à cause notamment de l’insécurité dans certaines parties du pays où cette institution a subi plusieurs pertes tant matériel que de ses membres », a déclaré le Pr Ntumba Luaba à la presse.

Selon lui, la CENI est déterminée avec le concours de la classe politique congolaise et la société civile, de travailler notamment avec le Comité national de Suivi de l’Accord (CNSA) et le Gouvernement pour accomplir sa mission efficacement. « Notre souhait c’est de voir la CENI publier le calendrier électoral le plus tôt possible comme cela les Congolaises pourront constater que nous avons clairement en perspective les élections », a affirmé M. Ntumba Luaba, soulignant que la CENI a assuré qu’elle est en train d’y travailler avec le concours des partenaires. ACP/Kayu Société civile CENI