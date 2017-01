RDC, premier test match jeudi face au Cameroun avant la CAN-Gabon 2017

Kinshasa, 04 Janv. 2017 (ACP).- L’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, livrera son premier test match contre son homologue du Cameroun, les Lions Indomptables, le jeudi 5 janvier 2017 au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé.

Comme lors de la Coupe d’Afrique des nations-Guinée Equatoriale 2015 avant de se rendre à Ebebeyine, les Léopards vont devoir tester leurs batteries contre les fauves camerounais qui souffrent du forfait de plusieurs présélectionnés parmi lesquels le milieu offensif Eric-Maxim Choupo-Moting de Schalke 04 (Allemagne), Joël Matip de Liverpool (Angleterre) et Allan Nyom de Westbromwich (Angleterre).

Arrivés le vendredi 30 décembre 2016 au Centre d’excellence de la CAF (Confédération africaine de football) à Mbankomo, au Cameroun, pour un stage bloqué, les présélectionnés locaux de la RDC et ceux des championnats euro-asiatiques, déjà sur les lieux, ont eu droit à deux séances d’entraînement le lundi 2 janvier et une autre le mardi 3 janvier sous la direction du sélectionneur principal Jean Florent Ibenge Ikwange.

Seuls Jonathan Bijimine, milieu de terrain de Cordoba (Espagne), et Benik Afobe, attaquant de Bournemouth (Ligue I anglaise), manquent à la convocation de l’entraîneur Ibenge pour blessure. Il en est de même de Yannick Bolasie d’Everton (Angleterre), l’un des espoirs de la RDC, qui n’a pas été retenu également pour blessure, sans parler du polyvalent défenseur Padou Bompunga Botuli de l’AS V.Club, pour le même motif.

Cameroun-RDC quatrième rencontre en 2 ans et 4 mois

La rencontre du jeudi 5 janvier 2017, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, entre le Cameroun et la RDC sera la quatrième entre les deux formations, en 2 ans et 4 mois.

En attendant, le bilan donne deux victoires aux Lions Indomptables et un nul. Ensemble dans le groupe D des éliminatoires de la 30ème Coupe d’Afrique des nations, débouchant sur le tour final de la CAN-Guinée Equatoriale 2015, les Camerounais l’avaient emporté lors de la 1ère journée par 2-0, le samedi 6 septembre 2014, à Lubumbashi, et de la 5ème journée par 1-0, le samedi 15 novembre, à Yaoundé. Forces égales en amical entre les deux, 1-1, le mercredi 7 janvier 2015 à Yaoundé.

Jeudi, ce sera au total la 32ème confrontation officielle connue depuis les années 50, avec 14 victoires pour les Camerounais et 11 succès pour les Congolais pour 6 nul.

Présentation du Centre d’excellence de la CAF de Mbankomo

Le Centre d’excellence de la CAF (Confédération Africaine de Football) de Mbankomo, petite localité située à l’entrée sud de Yaoundé, la capitale du Cameroun, a été inauguré le lundi 5 mai 2014.

Situé à 25 km de Yaoundé, dans le département de la Mefou et Akono, c’est un espace calme et sécurisé, en pleine forêt équatoriale. L’académie est hors zone urbaine et loin du bruit, donc idéal pour les stages, les mises au vert, les séminaires, bref un lieu de préparation aux compétitions. Il dispose d’infrastructures modernes et adaptées aux sportifs.

Le Centre aux normes internationales est bâti sur une superficie de 6 hectares sur un total de 23 hectares alloués en concession à la CAF par le gouvernement camerounais. Il comprend 3 terrains de football dont 2 en gazon synthétique et 1 en gazon naturel, une piste d’athlétisme de quatre couloirs, une aire de jeu multisports pour le volley-ball, le basket-ball et le handball, une piscine semi-olympique, un terrain de tennis, deux salles de gymnastique équipées d’appareils de remise en forme de haute technologie, une salle de conférences de 110 places entièrement sonorisée et dotée d’une cabine de traduction, quatre salles de réunions d’une capacité de 30 places chacune servant pour la préparation technique des joueurs, d’un restaurant de 104 places assises, 35 chambres doubles et 5 chambres individuelles du standing d’un hôtel de quatre étoiles, deux villas, une salle de sauna, un hammam, un jacuzzi, une terrasse avec bar, un hall donnant accès aux multiples infrastructures du Centre, un bâtiment administratif et deux parkings pouvant accueillir 250 véhicules. Une aire d’oxygénation est aménagée sur les 23 hectares de terrain disponible pour la marche sportive.

Pour assurer un approvisionnement continu en électricité et en eau, le Centre de Mbankomo dispose de 3 groupes électrogènes et 9 réservoirs d’une contenance de 12.000 litres provenant d’un forage.

Le Centre sert de camp de préparation à diverses sélections nationales notamment les Léopards de la RDC, qui en sont maintenant à leur deuxième passage en ce lieu. Mais, il n’est pas exclusivement réservé au football et aux footballeurs. Il accueille régulièrement des séminaires et stages de formation organisés par la CAF et la FIFA (Fédération internationale de football association). ACP/ZNG/Wet