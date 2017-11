La RDC présente à la 38ème session du conseil d’administration du Fonds mondial à Genève

Kinshasa, 24 Nov.2017 (ACP).- Mme Zaina Hakizinga, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, a représenté la République démocratique du Congo à la 38ème réunion du Conseil d’administration de Fonds mondial tenue du 14 au 15 courant à Genève, au nom du ministre de tutelle, rapporte un document parvenu vendredi à l’ACP.

La représentante du ministre de la Santé, indique la source, a mis son séjour à profit pour nouer des contacts avec certaines organisations de la santé et les donateurs représentés à haut niveau, notamment la présidente du conseil d’administration du Fonds mondial, Médecins sans Frontière (MSF) et autres.

Mme Zaina a également fait part à la présidente et au vice-président du Conseil d’administration, des encouragements du ministre congolais en charge de Santé aux initiatives du Fonds mondial dans ses interventions à travers le monde et plus particulièrement en RDC. Elle n’a pas manqué de mettre un accent particulier sur les objectifs d’agir de manière efficace et adaptée dans l’ensemble des pays afin que toutes les populations concernées aient accès à des services de santé de qualité et à la prévention au traitement.

Au cours de ces assises, M. Peter Sands a été désigné directeur exécutif du Fonds mondial pour la période 2017-2022. Le conseil d’administration lui a confiée la mission de développer l’impact de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, et de mettre en place des systèmes de santé résistants et pérennes.

Ces assises ont été organisées dans le cadre de la mission du Fonds mondial consistant à attirer, gérer et décaisser des ressources supplémentaires pour contribuer de manière considérable et durable à la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme au sein des pays où le besoin se fait sentir ainsi que pour réduire la pauvreté dans le cadre des objectifs du millénaires pour le développement.

L’objectif poursuivi est de mettre fin aux pandémies comme menaces à la santé d’ici 2030. Durant cette rencontre, un état des lieux a été fait sur les mesures importantes arrêtées lors du conseil d’administration précédant. Elles visaient le renforcement de l’impact du Fonds mondial et l’optimisation de son efficacité dans l’éradication des épidémies.

Les délégués des gouvernements, du secteur privé en matière de santé, les acteurs de la société civile et des personnes touchées par ces maladies ont pris part à cette rencontre. ACP/Fng/Mat/May