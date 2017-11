La RDC présente à la 7 ème édition de la Conférence ministérielle des pays moins avancés en Autriche

Kinshasa, 28 Nov 2017 (ACP).- Le ministre de l’Industrie, Marcel Ilunga Leu, a représenté la RDC à la 7 ème édition de la Conférence ministérielle des pays moins avancés organisée du 23 au 24 à Vienne en Autriche, par l’Organisation de Nations Unies pour le développement Industriel (ONUDI),a-t-on appris mardi d’une source proche dudit ministère

Ces assises avaient comme thème principal « développement des partenariats internationaux en faveur de la croissance économique, de la création de l’emploi, et de la réduction de pauvreté ». L’objectif de ce forum était d’identifier des projets et des mécanismes de coopération innovante tout en favorisant la création du partenariat et la mobilisation des ressources pour le développement industriel des pays moins avancés.

Pour le ministre de l’industrie, Marcel Ilunga Leu, le thème de cette conférence est révélateur d’espoir sur lequel l’Afrique peut compter pour l’accompagnement de l’ONUDI. Et la RDC a un plan décennal d’industrialisation à l’horizon 2030. Ce plan qui constitue pour le pays, une feuille de route pour le développement industriel, identifie un certain nombre d’axes d’intervention dans le domaine socio- économique de nature à contribuer à la croissance économique, à la création des emplois et à la réduction de la pauvreté.

Il a fait savoir que le gouvernement de la RDC attache une importance capitale dans la mise en œuvre des axes de coopération avec l’ONUDI. Ces axes de coopération tournent autour de la gouvernance, de la politique industrielle de la production d’investissements, de la chaine de valeur de maïs, et de la chaine de valeur de manioc.

Ces deux jours ont permis d’examiner le rôle déterminant de partenariat multipartite, ainsi que l’importance de promouvoir les investissements et les solutions de financement innovant pour le développement Industriel des pays moins avancés.

La 7eme édition de la conférence ministérielle des pays les moins avancés a été précédée par la 17eme édition de la conférence générale de l’ONUDI. Il était question cette année de réexaminer les contributions de l’ONUDI dans la mise en œuvre du programme d’İstanbul en Turquie et de mettre en lumière son mandat en faveur d’un développement inclusif durable en tant qu’instrument adapté pour atteindre l’Objectif de développement durable 9 à l’horizon 2030. ACP/Mat/May