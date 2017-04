RDC : le Président de la République consulte les délégations des parties prenantes au dialogue

Kinshasa, 03 avril 2017 (ACP).- Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectivement entamé cet après-midi la série des consultations des délégations des parties prenantes aux pourparlers du Centre interdiocésain en vue de la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016.

Un communiqué de la Présidence de la République reçu dimanche à l’ACP précise que ces consultations vont durer deux jours, lundi 03 et mardi 04 avril 2017 et ont pour objectif de permettre au Chef de l’Etat de dégager un consensus pour finaliser l’arrangement particulier et donner plus de chance à l’organisation des élections dans les délais prévus par l’Accord de la Saint Sylvestre.

On se rappellera que mardi dernier, à l’issue de l’audience qu’il avait accordée aux Evêques catholiques venus lui faire le rapport de leur mission des bons offices et des difficultés y rencontrées, le Président de la République, tout en félicitant ses hôtes de l’immensité du travail réalisé, avait pris acte de la fin de cette mission et promis de s’investir pour dégager la situation.

Il avait, par ailleurs, déploré le fait que les parties prenantes avaient oublié la question principale des élections qui doivent être organisées dans les délais prévus par l’accord.

C’est à cet exercice, croit-on savoir, que Joseph Kabila Kabange va se livrer en sa qualité de garant de la bonne marche des institutions du pays, dans la perspective de l’organisation des élections libres transparentes et apaisées au 31 décembre 2017.

Au terme de ce ballet consultatif, le Chef de l’Etat s’adressera à la nation à travers les deux chambres du Parlement réunis en Congrès ACP/Kayu/Wet