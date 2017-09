RDC : la princesse Caroline de Monaco visite les déplacées de Kitshanga

Goma, 29 Sept. 2017 (ACP).- La princesse de Monaco, caroline, a visité jeudi le camp de déplacés Mungote dans la cité de Kitshanga, territoire de Masisi, environs 80km à l’Ouest de Goma dans la province du Nord-Kivu.

Accompagné de l’ambassadeur du Bresil en RDC et du représentant du secrétaire général adjoint de l’ONU, la princesse a été briefée par le CNR (comité National des refugiés) sur l’état de lieu du camp et les multiples difficultés rencontrées par les occupants de ce site, avant un entretien avec les femmes déplacées qui ont dénoncé les violences sexuelles et le manque d’assistances en vivres et non vivres.

Pour sa part, la princesse caroline a procédé à la distribution des paquets des bandes hygiéniques fabriquées par les femmes de son pays. Cette princesse de Monaco est en visité en RDC sur invitation de l’ l’ambassadeur du Brésil en RDC. ACP/Fng/Ywm/Mat/May