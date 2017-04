RDC : le processus d’émission de billets de banque expliqué aux trésoriers des entreprises

Kinshasa, 06 Avril 2017 (ACP).- La Banque centrale du Congo (BCC), par le biais de son service de trésorerie a expliqué à quelques trésoriers des entreprises, le processus d’émission des billets de banque mercredi, au cours d’un atelier organisé sur ce thème à Kinshasa.

Ngampunu Bazia, responsable du service de traitement de billets à la BCC, a indiqué que l’organisation de cet atelier s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon des billets et ses conséquences. Il a fait savoir que l’émission d’un billet de banque passe par le traitement, le tri et l’authentification.

Le traitement, a-t-il dit, consiste à traiter le billet et à faire le comptage des billets reçus, soulignant qu’aucun billet de banque ne peut être émis sans passer par ce procédé. Le tri des billets consiste, selon lui, à identifier les billets impropres pour les recycler afin que n’intervienne l’authentification ayant pour but de vérifier le billet produit ou émis par la BCC.

A en croire M. Bazia, la meilleure manière de lutter contre la contrefaçon est l’organisation des journées de sensibilisation de la population en donnant quelques caractéristiques visibles d’un faux billet de banque. Il s’agit de la mauvaise qualité du papier utilisé, de l’absence de numéro, de l’utilisation de l’encre non fiduciaire (le numéro qui s’efface au grattage) et de billet impropre mal coupé.

Il a poursuivi que l’authentification des billets de banque passe également par la communication en permanence sur les signes de sécurité, soulignant qu’il faut former les cassiers et les compteurs des billets sur les signes distinctifs et de sécurité.

Parlant de la méthode de tri, l’orateur a indiqué que celle-ci consiste à examiner le filigrane, le fil de sécurité à fenêtre, la touche du papier, et également à vérifier sous la lampe ultraviolette, à observer les éléments anti-copie tel que la valeur de la dénomination. La dernière opération consiste à incliner la persille holographique à 450 degré contre la lumière. ACP/FNG/Kayu/May