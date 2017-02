La RDC rafle un prix de lutte contre le paludisme

Kinshasa, 01er Fév. 2017(ACP).- La RDC a raflé un prix de l’UA pour avoir réussi la lutte contre le paludisme, lequel prix sera remis au Président de la République Joseph Kabila Kabange, a révélé le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères, She Okitundu, à son retour du Sommet de l’UA.

Il a également évoqué les discussions sur le libre- échange et l’accélération de la zone de libre-échange entre les pays membres. L’ancienne OUA, a-t-il dit, avait pour vocation la libération des Etats africains du colonialisme et le renforcement de l’intégration africaine.

Actuellement, l’Afrique connaît un taux de croissance de plus de 5% et il est nécessaire de booster cette croissance et accélérer la zone de libre-échange, a-t-il indiqué. Quelques membres du gouvernement, dont le ministre du Commerce extérieur, ont fait partie de cette mission. ACP/Fng/Zng/JGD