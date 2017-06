La RDC ramène 8 médailles des 18èmes Championnats d’Afrique de boxe à Brazzaville

Kinshasa, 28 juin 2017 (ACP) – La RDC a ramené 8 médailles dont une en or et sept en bronze des 18èmes Championnats d’Afrique de boxe, tenus du 19 au 25 juin 2017 à Brazzaville, au Congo.

L’unique médaille d’or de la RDC a été glanée par la boxeuse Sakobi Matshu Marcelat dans la catégorie des légers. Ce qui permet au pays des Léopards d’occuper la 7ème place derrière le Cameroun (6 médailles d’or), l’Algérie (4 médailles d’or), la Namibie (2 médailles d’or), le Maroc (1 médaille d’or, 3 médaille d’argent), Maurice (1 médaille d’or et 1 d’argent) et l’Ouganda (1médaille d’or et 1 d’argent).

Le Congo (1 médaille d’or, 4 de bronze), hôte des 18èmes championnats, et le Kenya (1 médaille d’or, 3 de bronze) talonnent la RDC au classement final.

La délégation des boxeurs de la RDC a été reçue, au nom du Président de la République Joseph Kabila Kabange et du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, le lundi 26 juin, par le ministre des Sports Papy Niango Iziamay Munshemvula. Lequel a salué les performances de ces dignes représentants du pays.

La délégation a été ensuite honorée par la Fédération congolaise de boxe (FCB) au siège de cette dernière, dans la commune de Kinshasa. 349 boxeurs de 34 pays ont pris part à ces championnats du continent. Les lauréats de ces championnats participeront aux Championnats du monde, prévus en septembre 2017 à Hambourg, en Allemagne. ACP/YWM/Kayu/KGD