La RDC regorge de potentialités d’énergies électriques abondantes et variées

Kinshasa, 02 Déc. 2017 (ACP).- La République démocratique du Congo regorge de potentialités d’énergies électriques abondantes qui constituent un atout majeur pour le pays et le reste du monde, indique le récent rapport de la Banque mondiale sur la revue de la gestion des dépenses publiques et la responsabilisation financière dont l’ACP s’est procurée une copie.

Selon ce document, la RDC dispose des ressources hydrauliques avec un potentiel de plus de 100 gw, de charbon minéral avec des réserves estimées à 720 millions de tonnes, de pétrole avec des réserves estimée à 1.5 milliard de barils, de gaz méthane principalement dans le lac Kivu.

Le même rapport souligne qu’avec des réserves de près de 50 millions de m3, de minerais d’uranium estimés à 1.800 tonnes de schistes bitumineux et de sables aspartiques dont les réserves restent à estimer d’un potentiel solaire dont la bande d’ensoleillement est située entre 3.500 et 6.000 wc m2 par jour et d’une biomasse importante avec plus de 150 millions d’hectares de forêts.

Le rapport relève le paradoxe selon lequel malgré toutes ces potentialités, la RDC est l’un des pays avec un taux d’accès à l’électricité le plus faible du monde. Pour les experts de la Banque mondiale le rapport entre la population électrifiée et la population totale du pays est parmi les plus faibles du monde et ne dépasse pas 15,2%.

Le rapport précise que le taux d’accès moyens pour les pays du Maghreb est de 99 % tandis que celui de l’Afrique subsaharienne est estimé à 31%. La consommation finale d’électricité par habitant est très faible soit de l’l’ordre de 0,11 Mwh par tête. Ce faible niveau entrave sérieusement le progrès du pays étant donné le rôle moteur de l’énergie électrique pour le développement.

Les experts de la Banque mondiale affirment que l’électricité distribuée en RDC ne suffit pas à assurer les objectifs du développement économique et social du pays. Selon eux, la situation du système électrique de la RDC n’est guère satisfaisante. Les capacités existantes sont insuffisantes et sont souvent défaillantes en raison du manque de maintenance préventive lié à la faiblesse de la trésorerie de la Société nationale d’électricité (SNEL).

Le taux de recouvrement des factures de la SNEL reste faible et la non couverture des couts de revient par le prix de vente constitue toujours un frein à la remise sur pied de la compagnie. Les prix administrés par la SNEL peinent à couvrir les couts et les révisions périodiques des tarifs se font attendre. Or les ressources énergétiques, notamment électriques, en quantité et qualité adéquates sont indispensables pour le développement du pays.

Le cadre légal et institutionnel

Le rapport soutient que le cadre légal et institutionnel du secteur de l’électricité est en train d’évoluer avec la restructuration de la SNEL, ainsi que l’émergence du projet Inga et de l’électrification rurale. Le cadre légal en RDC a évolué vers la création des structures spécifiques aux grands projets Inga et à l’électrification rurale et vers la diversification des financements.

De son côté le cadre institutionnel comprend le gouvernement, la province, l’autorité de régulation du secteur de l’électrification rurale. Le développement du secteur pose des défis au niveau du nombre élevé des mesures à prendre, la gouvernance de la formation et de la place de la SNEL. Celle-ci est devenue un opérateur du secteur avec seulement une tutelle financière et administrative de l’Etat. Malgré les initiatives, la dégradation de l’outil de production, la désarticulation de tous les aspects de gestion de la SNEL n’ont pu être freinées.

Ainsi, la stabilisation et le redressement sont des préalables indispensables à la restructuration de la SNEL. Après la période de stabilisation et de redressement prôné dans le cadre de la politique de réforme des entreprises publiques par le COPIREP, la SNEL devra passer au stade de la restructuration. ACP/YHM/Bsg/May