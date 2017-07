La RDC remporte trois victoires diplomatiques au 29ème Sommet de l’UA

Kinshasa, 05 Juillet 2017(ACP). La République Démocratique du Congo(RDC) a remporté trois victoires diplomatiques lors de la 29ème Sommet des Chefs d’Etats et du gouvernement qui s’est clôturée le mardi 4 Juillet à Addis-Abeba, en Ethiopie, indique une correspondance du service de communication du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale parvenue mercredi à l’ACP.

Selon cette source, la première victoire obtenue par la RDC concerne l’engagement ferme de l’Union africaine(UA) dont le Conseil Exécutif a rappelé la nécessité de respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats conformément à la Charte de l’ONU et à l’acte constitutif de l’UA, tout en condamnant les sanctions imposées aux Etas et aux citoyens des Etats membres. Une position qui a été défendue par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégrations régionale, Léonard She Okitundu.

L’UA a félicité également la RDC pour ses efforts dans la lutte contre les violences sexuelles. La troisième victoire diplomatique obtenue par la RDC concerne l’élection par la Conférence des Chefs d’Etats africains du professeur Rémy Ngoy Lumbu, à la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, note la source.

Selon le service de communication du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale , la cérémonie de clôture du 29ème Sommet de l’UA s’est faite en trois temps à savoir, la prestation de serment de deux nouveaux commissaires dont celui aux relations humaines, sciences et technologie, le discours d’adieux de la Présidente du Liberia, Helene Johnson et l’adresse du Président en exercice de l’UA, Alpha Conde.

Parlant comme priorité, le Chef d’Etat guinéen qui a déclaré que le dividende démographique est devenu une réalité, a salué le travail du Forum des jeunes à Ndjamena au Tchad, un travail qui a pour résultat, la décision des Chefs d’Etats africains de créer un fonds africain pour le développement de la jeunesse. Il a appelé ses pairs africains au respect des engagements pris et à l’unité africaine, insistant sur les concertations pérennantes.

Les reformes de l’UA, précise-t-on, ont constitué également l’un des principaux dossiers de ce Sommet et le Président Alpha Conde a avoué qu’elles ne font pas la joie des partisans de néocolonialisme. A cet effet, il a recommandé l’unité et la cohésion des dirigeants africains.

La question des ingérences extérieures, a été aussi au rendez-vous de ce Sommet à l’initiative de la République Démocratique du Congo. La réponse de dirigeants africains par la bouche du Président Alpha Conde est « nous prenons désormais notre destin en mains et n’accepterons plus que les autres décident à notre place sur notre continent », a-t-il déclaré. ACP/Kayu