La RDC se réserve le droit d’appliquer la réciprocité en cas de refus d’octroi des visas aux officiels congolais

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- La RDC se réserve le droit d’appliquer la réciprocité en cas de refus d’octroyer des visas aux officiels congolais désireux de se rendre à l’étranger par des chancelleries des pays amis, a déclaré mercredi à Kinshasa, le vice-ministre des Congolais de l’étranger, Emmanuel Ilunga Ngoie Kasongo, à l’issue d’une séance de travail avec le ministre de l’Environnement et développement durable Athys Kabongo, et la chargé de missions voyages de l’Afrique du Sud en RDC.

Le vice-ministre des Congolais de l’étranger a, à cette occasion interpellé l’ambassade de l’Afrique du Sud, par le truchement de sa chargée de missions voyages suite au refus par cette ambassade d’octroyer des visas aux officies Congolais qui veulent voyager pour des missions de services urgents. «Les sud-africains sont des frères et amis, mais l’amitié c’est le respect et la réciprocité sera au rendez-vous si les officiels congolais ne sont pas respectés», a indiqué le vice-ministre Emmanuel Ilunga, précisant que «chaque fois que les officiels Congolais doivent chercher des visas pour voyager, c’est toujours compliqué, c’est des documents en documents et ça traînent en longueur. Et les officiels Sud-africains qui veulent venir chez nous obtiennent facilement des visas, même après un jour, mais pour des officiels congolais c’est compliquer, nous allons plus accepter ça. Nous espérons que notre appel a été entendu», a-t-il indiqué.

Plainte du ministre de l’Environnement et développement durable

Le ministre de l’Environnement et développement durable Athys Kabongo était venu se plaindre auprès du vice-ministre des Congolais de l’étrange, en présence de la chargée de missions voyages Sud-africaine suite aux humiliations et mépris subis récemment par une délégation de son cabinet en mission de service en Afrique du Sud.

Il a déploré la lenteur administrative observé dans le traitement des documents de voyages des officiels Congolais pour des missions de service urgentes dans des chanceliers des pays amis, avant de les inviter à réserver un accueil digne de leur rang aux officiels congolais en mission de service dans leurs pays, comme le fait la RDC. ACP/Fng/Zng/JGD