LA RDC s’engage dans la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies

Kinshasa, 11 Nov. 2017 (ACP).- La République démocratique du Congo, affectée par plusieurs années de conflits armés aux conséquences néfastes sur les femmes et les enfants, s’est engagée dans la mise en œuvre de la Résolution 1325 axée sur « Femme, Paix et Sécurité », a déclaré la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa, au cours du débat public sur la mise en application de cette résolution organisé à New York, aux Etats Unis.

Mme Safou, a, dans son intervention, indiqué que le thème de cette rencontre traduit la situation tragique de plusieurs femmes dans le monde et particulièrement celle de certaines provinces dans l’Est et au centre de la RDC. Ce débat, a-t-elle poursuivi, offre l’opportunité de présenter les efforts réalisés par le gouvernement congolais pour lutter contre cette situation, dans la mise en œuvre de la Résolution 1325, en adoptant son plan d’action depuis 2013 avec 10 axes prioritaires.

Il s’agit de l’évaluation du plan d’action en cours pour comprendre les forces et les faiblesses et collecter les données statistiques dans 10 provinces en vue d’atteindre un plus grand nombre des femmes au niveau local, a fait savoir Mme Safou.

La mise en œuvre de la Résolution 1325 a abouti à l‘intégration de la dimension genre à tous les niveaux de la vie nationale à l’instar de la loi sur la parité et du Code de la famille révisé intégrant la dimension genre qui a renforcé les capacités juridiques de la femme mariée jadis discriminatoires et la protection de l’enfant et de la jeune fille contre les mariages précoces, a conclu la ministre du Genre. ACP/BSG/Kgd