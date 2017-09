La RDC s’impose devant l’Algérie (26-20) à la CAN handball cadettes filles

Kinshasa, 12 septembre 2017 (ACP).- L’équipe nationale de handball de la RDC, les Léopards cadettes filles, s’est imposée devant celle de l’Algérie sur le score de 26-20, mardi au Parc des Sports de Treichville d’Abidjan, pour le compte de la 2ème journée de la Coupe d’Afrique des nations de la spécialité.

Lundi en ouverture, la RDC s’était inclinée devant l’Angola sur la marque de 19-26.

Sept pays prennent part depuis lundi à cette compétition dans la catégorie des cadets. Il s’agit de : l’Egypte (tenant du titre), l’Angola (vice-championne), la République Démocratique du Congo (3ème), la Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Tunisie et le Sénégal, parmi lesquels cinq pays y participent dans les deux versions masculine et féminine : L’Egypte, l’Angola, la RDC, la Côte d’Ivoire et l’Algérie.

On note cependant l’absence du Congo-Brazzaville, du Nigeria, du Maroc, du Cameroun et de la Libye, des pays habitués de cette compétition qui manquent à ce rendez-vous continental.

Cette compétition dédiée à la jeunesse africaine aura pour lieu d’opération, la salle Polyvalente du Parc des Sports de Treichville d’Abidjan, celle-là même qui a servi de cadre aux 8èmes Jeux de la Francophonie qui ont eu lieu du 21 au 30 août 2017 à Abidjan, (Côte d’Ivoire). ACP/Mat/Kgd