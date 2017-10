La RDC suffisamment avancée dans la mise en œuvre des normes OCDE

Kinshasa, 07 oct.2017 (ACP).- Le coordonnateur du Mécanisme national de coordination de la Conférence internationale sur la région des Grands-Lacs ( MNC-CIRGL/RDC), Aimé Kakese Vinalu, a déclaré vendredi à Kinshasa, que la République démocratique du Congo (RDC) est suffisamment avancée dans la mise en œuvre des normes OCDE(Organisation de coopération et de développement économique) sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Il l’a fait savoir à la clôture de l’atelier de formation sur le devoir de diligence raisonnable et les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, tenu du 05 au 06 octobre avec l’appui technique et financier du programme Pact-ITSCI.

Selon M. Kakese, cet atelier a permis de comprendre la diligence raisonnable de l’OCDE qui est une base de la traçabilité de minerais dans les zones à conflit dont l’objectif est de rendre les minerais en provenance de la RDC propre à la consommation par les utilisateurs finaux. Il a justifié ses propos par l’arrêté no 0057 du ministère des Mines de 2012, portant mise en œuvre du mécanisme régional de certification de la CIRGL en RDC.

La RDC, a ajouté M. Kakese, est un des rares pays de la CIRGL à avoir fourni des efforts pour que la certification de la CIRGL et le devoir de diligence raisonnable soient incorporés dans l’arsenal juridique national pour un bon contrôle sur les chaînes d’approvisionnement des minerais.

« Le ministère des Mines a, pour ce faire, mis en place un manuel du mécanisme de certification de la CIRGL reprenant les critères de sécurité, les conditions de travail, les conditions environnementales, la transparence ainsi que les questions liées au développement communautaire », a-t-il indiqué.

L’OCDE a développé des principes directeurs internationaux concernant le devoir de diligence des entreprises, regroupés dans un guide, celui-ci, contrairement à la loi DODD-FRANK qui se limite au 3T (coltan, cassitérite, wolframite) et l’Or, a un champ d’application plus large et couvre plusieurs ressources naturelles (agricoles, textiles, forestières…). A ce jour, le guide OCDE sur le devoir de diligence constitue un cadre international permettant de mesurer la pratique de la diligence raisonnable menée par les entreprises.

Objectifs de l’atelier

Selon les organisateurs de cet atelier, les acteurs en formation venus de l’administration des Mines, de l’armée, de la police, des ONG et des privés, doivent être capables de mener une analyse des risques sur leurs chaînes d’approvisionnement et d’en prendre des mesures d’atténuation et faire le suivi.

Il s’agit également pour ces acteurs de terrain de comprendre la notion d’incident et de publier des rapports annuels d’exercice du devoir de diligence.

Enfin, de faire le suivi des activités minières par rapport aux enjeux liés à la traçabilité et au devoir de diligence. ACP/Kayu/KJI