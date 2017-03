RDC : tenue à Kinshasa de la troisième réunion Comité du Pilotage National, dans le cadre du Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC)

Kinshasa, 23 Mars 2017(ACP).- La RDC organise vendredi 24 mars à Kinshasa la troisième réunion de son Comité de Pilotage National, dans le cadre du Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC), indique un communiqué du programme de promotion de l’Infrastructure Qualité en Afrique Centrale (le PIQAC) parvenu jeudi à l’ACP.

Organisés régulièrement dans tous les pays bénéficiaires du PIQAC, les Comités de Pilotage Nationaux (CPN) ont pour objectif de décider des actions et activités à mettre en place au niveau national dans le cadre de ce programme, pour une amélioration effective de l’Infrastructure qualité dans les pays participants, note la source qui souligne que la session qui se tient en RDC permettra aux membres du CPN de faire le point sur les activités du programme, en mettant l’accent sur l’état d’avancement de l’assistance technique dans le laboratoire sélectionné dans le pays pour l’accompagnement à l’accréditation selon la norme ISO 17025. D’autre part, les critères de choix des équipements à acquérir au profit des laboratoires dans le cadre du PIQAC seront également discutés, ces activités étant les prochaines étapes de mise en œuvre du programme en RDC.

Les Comités de Pilotage Nationaux (CPN), précise-t-on, sont les principaux mécanismes de gouvernance au niveau national du PIQAC et ils ont été créés pour fournir des décisions concernant le plan de travail au niveau national dans les pays participants, assurer le suivi du projet et élaborer les critères de choix et de sélection en tenant compte des spécificités du pays.

Pour la RDC, ses membres sont issus des structures ci-après : Le Ministère de l’industrie ainsi que le ministère du commerce, la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, l’Association des femmes chef d’entreprise, l’association de protection des consommateurs, l’association des Laboratoires, l’Office Congolais de Contrôle (OCC) et le Comité National de Normalisation. ACP/Kayu/JGD