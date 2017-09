RDC-UA : L’évolution de la situation politique en RDC évoquée aux Affaires étrangères

Kinshasa, 28 sept. 2017(ACP).-Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, et le président de la Commission de l‘Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont échangé, jeudi à Kinshasa, sur les questions liées à l’évolution de la situation politique en RDC.

Le président de la Commission de l’Union africaine a indiqué, à l’issue des échanges, que le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères lui a fait part de l’évolution de la situation politique en RDC.

Auparavant, le diplomate africain, avait déclaré, à son arrivée à l’aéroport international de N’djili, en réponse à une question, que « le Congo est un grand pays africain, il va de soi que le leadership de la Commission de l’UA s’y rende d’abord et particulièrement à un moment crucial de l’histoire de ce grand pays africain pour lui témoigner son soutien. Je suis venu rencontrer le Président de la République, le gouvernement, les différents responsables des institutions, les acteurs politiques et sociaux pour pouvoir discuter et voir ce que l’Union africaine peut faire pendant ce moment crucial de l’histoire de la RDC », a-t-il renchéri.

« L'engagement de l'UA auprès de la RDC est avéré, ma présence aujourd'hui à Kinshasa témoigne de cet engagement », a souligné le président de la Commission de l'UA.