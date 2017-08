RDC : vers la mise en place  d’une commission mixte pour la Cop 23

Kinshasa, 18 août 2017 (ACP).- Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Dr Amy Ambatobe Nyongolo, a promis de signer prochainement un arrêté qui mettra en place la commission mixte qui se chargera de travaux préparatoires de la Cop 23, , a indiqué le coordonnateur du Groupe de travail Climat REDD ( Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts)/ GTCRR, Julien Kabaloko, dans son rapport parvenu vendredi l’ACP .

Selon Kabaloko, le ministre l’a fait savoir au cours d’un échange qu’il eu dans son cabinet de travail avec les acteurs de la société civile environnementale autour des préoccupations en rapport avec certains programmes sous sa responsabilité.

S’agissant de l’évolution du processus REDD+ en RDC et de la participation de la RDC à la COP23 prévue à Bonn en Allemagne et de l’avenir de la CNREDD, le ministre a salué la participation de la société civile à travers le Groupe de travail Climat REDD dans le processus lié au changement climatique. Il a rassuré que le Premier ministre a rappelé aux deux chambres de tout mettre en oeuvre afin que l’Accord de Paris soit ratifié dès la prochaine rentrée parlementaire et avant la “Grande messe climatique” et que la REDD+ soit effective en RDC et mobilise plus de fonds.

De son côté, la société civile a émis le vœu de voir la délégation congolaise s’organiser réellement au lieu de se rendre à Bonn « en pièces détachées comme c’était le cas lors de la Cop 22, à Marrechech au Maroc en novembre dernier ».

Selon M. Joseph Bobia, chef de la délégation congolaise à cette rencontre a demandé que la participation de la RDC à la COP23 doit être soudée et qu’elle développe une vision de travail d’ensemble pour que les différents participants portent haut la vision, l’étendard et les attentes du pays (RDC).ACP/Kayu