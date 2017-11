RDC/Agriculture : «les jeunes impliqués dans l’agriculture» rassurés du soutien du gouvernement

Kinshasa, 10 Nov. 2017(ACP).- Le ministre de l’Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, a assuré «Les jeunes impliqués dans l’agriculture» du soutien du gouvernement pour leur permettre de réussir une bonne gestion de leurs propres entreprises agroalimentaires, lors du lancement des activités du Projet d’entreprenariat des jeunes dans et dans l’agro business (PEJAB) vendredi à Kinshasa.

Il a estimé qu’investir dans l’agriculture peut être profitable pour les jeunes et pour les pays en développement. Ce projet, a-t-il indiqué, est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement (BAD) en vue de faire face à la problématique du chômage des jeunes et du manque de financement du secteur agricole.

Pour Georges Kazadi, ce projet vise également l’amélioration de la valeur ajoutée du secteur agricole ainsi que l’accès aux financements dans le secteur agricole par les jeunes. S’agissant du manque de financement, souvent constaté chez les jeunes et les petits exploitants en générale, le ministre Kazadi a encore déclaré que le projet PEJAB, a essayé de contourner ce problème de crédits agricoles en adoptant une approche qui permettra de créer des entreprises dans les domaines porteurs des chaînes de valeur et d’atténuer le risque perçu excessif pour le financement du secteur agricole.

Le projet va financer la mise en place d’un mécanisme de partage des risques sur les prêts accordés aux jeunes et d’un fonds pour couvrir les risques climatiques éventuels. Deux mille(2.000) entreprises animées par six cent(600) jeunes diplômés seront créées dans le cadre de ce projet. Ces chiffres pourraient connaitre une augmentation si le projet obtenait l’adhésion d’autres bailleurs.

Il a rappelé que le projet PEJAB a pour objectif global de promouvoir la création par les jeunes des emplois, des agro entreprises intégrées dans les filières agro-pastorales rentables et générer, en plus, des emplois décents en milieu rural.

La BAD salue l’engagement de toutes les parties

Le représentant résidant de la Banque africaine de développement (BAD), Sylvain Maliko, a salué l’engagement de toutes les parties dans la préparation de ce projet, soulignant que l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) a été d’un apport appréciable dans la formation des jeunes.

La BAD développe, à travers la stratégie de transformation de l’Agriculture en Afrique,«Enable youth», dans une trentaine de pays, afin de promouvoir la création de milliers d’agro-business pour les jeunes. En RDC, cette stratégie est matérialisée par le projet d’entreprenariat des jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-business, initié par le gouvernement avec l’appui financier de la BAD. La cérémonie du lancement du projet PEJAB a été rehaussée de la présence des représentants du secteur public, des privés et des associations des jeunes, rappelle-t-on.

ACP/Mat/JGD