RDC/climat des affaires : plaidoyer pour le déploiement des Guichets Uniques de création d’Entreprise en Province

Kinshasa, 01 Septembre 2017 (ACP)- Les Participants à la conférence sur l’amélioration du climat des affaires en RDC ont recommandé, vendredi à Kinshasa, dans le rapport final lu par M. Michel Nsomwe Nsomwe, directeur de cabinet du Premier ministre, le déploiement des Guichets Uniques de création d’Entreprise en Province, la suppression de l’autorisation d’ouverture d’activités économiques ainsi que celle des droits proportionnels sur la cession des parts des personnes morales.

Ils ont également insisté sur la création du bureau national du suivi du climat des affaires, rattaché à la primature, pour un meilleur suivi du climat des affaires.

A propos de la Douane et du Commerce transfrontalier, les conférenciers ont proposé le placement des caméras de surveillance aux postes frontaliers et leurs environs ; des armes à feu au profit de la brigade douanière, en application de l’article 33 du code douanier et l’érection d’un mur le long de la frontière RDC-Zambie pour éradiquer le phénomène « Bilanga ».

Ils ont, dans le même cadre, demandé l’accélération de la mise en place de la gestion électronique du contentieux douanier ; la limitation au délai d’une année maximum de la durée du traitement du contentieux douanier et l’intégration obligatoire de tous les services intervenant dans la plate-forme du guichet unique du Commerce Extérieur.

S’agissant du transfert des propriétés foncières, les participants ont recommandé la réduction du délai de mutation de propriétés foncières de 20 à 14 Jours ; l’affichage dans les circonscriptions foncières de toutes les procédures en matière de mutation et la réduction du taux de la redevance sur les concessions ordinaire de moitié par m2 (mètre carré).

Il s’agira également d’informatiser l’administration des Affaires Foncières, d’accélérer les processus de numérisation du cadastre foncier et de réduire le coût de la sécurisation du contrat de location de 80 $ à 30$.

En ce qui concerne le financement des activités économiques, ils ont sollicité l’accélération de l’adoption de la nouvelle loi bancaire ainsi que de la loi sur la Banque Centrale du Congo ; la mise en place rapide de « Crédit Bureau » à la Banque Centrale du Congo ; la dépolitisation de l’octroi de crédits FPI et la création des banques publiques spécialisées pour financer des investissements.

Pour la réduction du nombre des taxes, la révision des taux des impôts et la lutte contre la fraude

Les participants ont, en outre, recommandé la réduction du nombre des taxes et la révision des taux des impôts, des taxes et des droits de douanes ; la rationalisation de la vérification fiscale par la DGI, l’accélération de la réforme du guichet unique de paiement des impôts et cotisation sur les rémunérations au Centre des Impôts et la limitation au délai de 3 mois pour le traitement du contentieux fiscal.

Sur la même lancée, ils ont recommandé l’extension du sursis de recouvrement des impôts aux taxations d’office ; la réduction de 20% à 10% de la caution en vue du sursis de recouvrement des impôts ; la suppression des frais bancaires lors de paiement des impôts et taxes, l’institution des missions mixtes de contrôle des taxes entre la DGRAD et les services d’assiettes et autres.

S’agissant de la lutte contre la fraude et la corruption, les conférenciers ont préconisé la création d’un bureau du Procureur Spécial pour la lutte contre la fraude et la corruption, l’extension obligatoire constitutionnelle de déclarer le patrimoine aux députés, sénateurs, hauts cadres publics, dirigeants des entreprises d’Etat, officiers supérieurs de l’Armée et de la Police Nationale ainsi qu’ aux magistrats et la reforme du Code Pénal en ses dispositions de lutte contre la fraude et la corruption en vue de l’harmoniser avec la convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption (CNUCC).

Par ailleurs ils ont recommandé la promulgation de la loi modifiant et complétant la loi portant création des Tribunaux de Commerce, la poursuite du renforcement des capacités des magistrats sur le droit OHADA, particulièrement en Province et la création du Bureau National du suivi du climat des Affaires pour la sécurisation des investissements et des investissements minoritaires.

Egalement l’application effective de la loi sur la libéralisation de l’énergie électrique pour le raccordement à l’électricité moyenne tension.

La conférence sur l’amélioration du climat des Affaires en RDC, a regroupé, du 29 Août au 01 Septembre 2017 à Kinshasa, 160 conférenciers des administrations publiques intervenant dans le monde des affaires et les opérateurs économiques, dans le but de recenser les entraves à l’exercice des affaires en RDC et de définir les voies et moyens visant à les éradiquer. ACP/Fng/Mat/May