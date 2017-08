RDC/Deuil national : condoléances de l’Ambassade d’Iran au peuple congolais

Kinshasa, 29 août 2017 (ACP).- L’Ambassade de la République Islamique d’Iran à Kinshasa présente ses condoléances au peuple congolais, suite à la perte en vies humaines survenue le 16 août dernier, lors du glissement de terrain à Tara, dans la province de l’Ituri, dans une note verbale adressée au gouvernement parvenue mardi à l’ACP.

« L’ambassade a la profonde douleur de saisir cette occasion de tristesse et de consternation pour présenter, au nom du gouvernement, du peuple de la République Islamique d’Iran et au mien propre, mes condoléances les plus sincères au gouvernement de la RDC, au peuple congolais ainsi qu’aux familles des illustres disparus », indique le document.

Ce glissement qui a ravagé des habitations entières dans cette région a fait 47 morts, 157 disparus et 215 orphelins. Un deuil national de 48 heures a été décrété, lundi, sur toute l’étendue de la République, rappelle-t-on.

Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour venir en aide aux victimes de cette catastrophe naturelle, rappelle-t-on.ACP/Mat/Wet