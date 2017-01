RDC/Elections : La Majorité présidentielle se met déjà en ordre de bataille

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- La Majorité présidentielle (MP) a battu le rappel de ses troupes en vue de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections projetées en décembre 2017, à l’occasion du lancement officiel, lundi à Kinshasa, de sa « Centrale électorale ».

« Dès à présent, il est impérieux que la Majorité présidentielle se mette en ordre de bataille de manière à rafler toute la mise, de la base au sommet, et elle le fera », a déclaré le secrétaire général de la MP, Aubin Minaku, sous les ovations de plus de 12 mille cadres, membres des partis politiques alliés, des associations affiliées ainsi que des militants et sympathisants de la plate-forme qui se sont donnés rendez-vous à l’Hôtel Pullman, lieu de la manifestation.

Pour y parvenir, a souligné Aubin Minaku, la MP entend se préparer conséquemment sur tous les plans, politique, organisationnel, financier, matériel et psychologique, « quelle que soit la date que la CENI fixera (pour ces échéances) en tant que pouvoir organisateur ».

Après avoir rappelé la genèse de la Centrale électorale, née sur instruction de l’Autorité morale de cette famille politique, Joseph Kabila Kabange, pour coordonner les stratégies de communication de masses et de planification en vue de la victoire aux prochains scrutins, le secrétaire général de la MP en a donné la nature, les missions spécifiques et le fonctionnement.

Selon Aubin Minaku, la Centrale électorale de la Majorité Présidentielle est une structure autonome, comprenant en son sein des experts aussi bien nationaux, étrangers, qu’internationaux. Elle est chargée de préparer techniquement les élections dans ses trois phases, pré-électorale, électorale et post-électorale. Elle aura notamment pour mission de peaufiner les stratégies électorales sur les plans de la logistique, du déploiement géographique, de la gestion du temps, du séquencement des tâches, des relations avec les lobbies, les partenaires, les médias et les alliés de tous genres, ainsi que sur le plan virtuel et communicationnel.

« C’est une instance technique commune d’appui aux campagnes électorales des différents partis politiques de la Majorité, qui devra se tailler l’étoffe d’un instrument de politique électorale de la Majorité présidentielle », a précisé le secrétaire général, ajoutant que chaque parti membre devra disposer en son sein d’une « Cellule électorale », dont la Centrale assurera la coordination stratégique. ACP/Kayu/Wet