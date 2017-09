RDC/Emploi : fin de la formation professionnelle des jeunes dans le cadre de PED-ONEM

Kinshasa, 29 sept. 2017(ACP).- Des certificats de fin de formation professionnelle de six mois ont été remis, vendredi à Kinshasa, aux jeunes formés par Kempisky hôtel du fleuve, dans le cadre du « Programme emploi diplômé »(PED) du gouvernement congolais piloté par l’Office national de l’emploi(ONEM).

« Après le New DAIPN, nous voici dans le beau cadre du Kempisky Hôtel du fleuve pour remettre les certificats aux quatorze jeunes diplômés qui ont complété leur stage professionnel », a déclaré, à cette occasion, le directeur général de l’ONEM et coordonnateur de PED, Mme Angélique Kikudi Helian.

Ce programme lancé il y a plus d’une année et exécuté ou mis en œuvre par l’ONEM, structure du ministère de l’Emploi, travail et prévoyance sociale, a-t-elle ajouté, est une initiative du gouvernement appuyé par la Banque africaine de développement(BAD).

Elle a salué, à cet effet, l’entreprise Kempisky hôtel du fleuve pour le travail abattu dans l’encadrement de ces jeunes du pays leur confiés pour la formation et des possibilités d’être engagés au sein de ladite entreprise.

Ces stagiaires ont fait preuve de professionnalisme, a indiqué pour sa part le directeur général de Kempisky Hotel du fleuve, Aurelio Gigaudo , qui a souligné la disponibilité de son entreprise à poursuivre la collaboration avec l’ONEM dans le cadre de ce projet PED, saluant les compétences trouvées dans ces jeunes stagiaires de l’ONEM dont, à la longue, l’engagement est possible. ACP/Mat/May