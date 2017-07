RDC/Energie : les partenaires invités à rejoindre le projet de mini et microcentrales électriques

Kinshasa, 04 juillet 2017 (ACP).- Le ministre de l’Energie et Ressources hydrauliques, Ingele Ifoto, a invité les partenaires à rejoindre le projet de promotion de mini et microcentrales hydroélectriques en RDC pour lequel le gouvernement s’est investi à mobiliser un financement complémentaire conséquent.

Cette déclaration a été faite lundi à Kinshasa à l’occasion du lancement de ce projet levier conçu pour une période de quatre ans et garanti par l’appui technique et financier du Fonds Mondial de l’Environnement (FEM) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Le représentant du PNUD, Alfred Teixeira, a indiqué, à cet effet, que ce projet ambitionne de combler le déficit en électricité et d’atteindre près de 10 mégawatts qui seront installés et distribués auprès des ménages et des Petites et moyennes entreprises (PME) et près de 20 000 ménages en milieu rural.

Il a exhorté les officiels congolais à le capitaliser en vue de soutenir la stratégie gouvernementale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’électrifier les milieux ruraux.

Le Secrétaire général à l’Energie et Ressources hydrauliques a, pour sa part, fait savoir que l’objectif de ce projet est de soutenir la stratégie gouvernementale d’atténuation des changements climatiques, d’accompagner la transition vers une économie plus verte et de contribuer au développement de la génération d’électricité dans les zones hors de la RDC, avec l’implantation de système hydroélectrique de petite échelle.

Ce projet, a- t- il précisé, participera à l’engagement du pays dans l’ Initiative « Energie durable pour Tous », en fournissant des services énergétiques dans les villages.

Les ressources financières pour le développement de ce projet sont de l’ordre de dix- sept millions, trois cents trente – sept mille, six soixante neuf dollars américains (17.337.669 USD) pour lesquels trois millions, cent quatre- vingt sept mille, six- cent soixante- neuf dollars sont sécurisés respectivement par le FEM et le PNUD. ACP/Mat/Wet