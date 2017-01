RDC/merveilles du passé : Bientôt le livret bleu sur le marché pour honorer la mémoire de Roger Izeidi

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP).- M. Marcello Willard Ngeleka Bukassa, promoteur artistique des merveilles congolaises du passé a annoncé jeudi à Kinshasa le lancement dans les tout prochains jours sur le marché le « livret bleu » pour honorer la mémoire de Roger Izeidi, ancien musicien de l’orchestre African Jazz de Joseph Kabasele.

Selon M. Marcello Ngeleka, ce livret bleu, œuvre de Partenrs Comm dont le tout 1er numéro est écrit par Joseph Kiala, sera lancé à l’occasion du 16ème anniversaire de la disparition de Roger Izeidi. Ce dernier à qui sera dédié le livret, communément appelé monument de la musique congolaise moderne, premier éditeur congolais et roi des Maracas, est décédé depuis 16 ans.

M. Ngeleka note que ce livret, est une plaquette conçue dans le but d’exhumer la mémoire de nombreux pionniers oubliés qui ont porté en leur temps, très haut l’étendard de la culture de la RDC et Roger Izeidi Mokoy, roi des maracas était de ceux-là.

Selon le témoignage, Roger Izeidi fut le bras droit du père de la musique congolaise moderne, Joseph Kabasele dit Kalle Jeef dans l’African Jazz Mokili Mobimba. Roger Izeidi avait effectué avec cet ensemble le voyage historique à Bruxelles, en janvier 1960, pour agrémenter les travaux de la Table Ronde politique, qui avaient abouti à la proclamation de l’indépendance congolaise. Il a laissé ses traces dans la chanson indépendance Tcha Tcha, devenue l’hymne des indépendances des nombreux pays africains, révèle l’auteur.

En 1963, Roger Izeidi quittera Kalle Jeef pour créer avec le docteur Nico Kassanda et le seigneur Rochereau Pascal, l’orchestre African Fiesta qu’il dirigera comme président sous les éditions Vita Matata. Editeur infatigable, Roger Izeidi, produira outre le grand Me Franco Luambo Makiadi, Les disques de Negro succès, Conga succès, Los Nickelos, les Bantous de la capitale et beaucoup d’autres.

En décembre 1965, après l’éclatement de l’orchestre Africain Fiesta, le président Roger Izeidi mettra sur pieds l’orchestre African Fiesta 66 avec Rochereau Tabu Ley comme chef d’orchestre en l’associant aux éditions flash. Le livret bleu qui sortira bientôt, retrace presque toute la vie de cet illustre disparu que fut Roger Izeidi Mokoy, le Roi des Maracas. ACP/Kayu/Wet