RDC/Mines : Glencore veut augmenter sa participation dans  la mine Mutunda

Kinshasa, 10 janv. 2017 (ACP).– La Compagnie anglo- suisse Glencore, 6ième et plus grande compagnie minière au monde veut acquérir une plus grande participation dans la mine de cuivre et de cobalt Mutunda, dans l’ancienne province du Katanga en RDC, a appris l’ACP mardi de la représentation de cette société à Kinshasa.

Cette société qui détient 69% dans ce projet est en train d’étudier les opportunités lui offertes par son partenaire Fleurette Group, consistant en rachat de 31% de sa participation.

La volonté de Glencore d’augmenter sa participation dans la mine Mutunda est un indicateur non négligeable de la meilleure santé financière de la compagnie qui, à l’instar de tous les géants miniers, subit des contrecoups de la chute mondiale des prix des matières premières.

Située dans l’ex-Province du Katanga, la société Mutunda a produit de janvier à septembre 2016 près de 162.000 tonnes de cuivre et plus de 18.000 tonnes de cobalt. Elle est considérée comme l’un de principaux actifs de croissance de Glencore et une des plus grandes mines de la RDC, souligne la source. ACP/Mat/May