RDC/Politique : Sortie officielle à Kinshasa de la plate-forme politique le « Centre »

Kinshasa, 25 août 2017 (ACP).- Le président du « Centre », nouvelle plate-forme dans le paysage politique congolais, Germain Kambinga Katomba, a annoncé vendredi, au siège du parti « Liberté », dans la commune de Kalamu à Kinshasa, la sortie officielle de ce regroupement politique dont l’ambition est de constituer une force tampon et équidistante capable de faciliter la conciliation des points de vue de la majorité et de l’opposition.

M. Kambinga a relevé, dans son intervention, que l’année 2017 se présente à mi-parcours « sans perspective porteuse d’espoir avec des signaux alarmants sur le plan économique, social, politique et sécuritaire », soulignant que la bipolarisation de l’espace politique et les positions radicales de la majorité et de l’opposition constituent un réel blocage dans la recherche de solutions aux problèmes qui minent la RDC.

Face à ce tableau peu reluisant marqué par une crise multiforme et multisectorielle, le président du Centre a annoncé l’organisation les 12 et 13 septembre 2017, du conclave du Centre pour des solutions viables et durables de sortie de crise, dans le cadre d’une nouvelle feuille de route.

Il soutient qu’« un autre avenir est possible dans un Congo où le consensus républicain prendra le dessus sur les positions partisanes des uns et des autres, un Congo apaisé avec une classe politique réconciliée avec elle-même et engagée à rencontrer les attentes légitimes de la population ».

« Prenons nos responsabilités, mus par le bon sens et l’intérêt supérieur de la nation », a lancé Germain Kambinga, invitant particulièrement la jeunesse congolaise à être au cœur de l’écriture de l’histoire politique en cours et à jouer un rôle positif et constructif.

De la charte constitutive de la plate-forme

Par ailleurs, la charte constitutive du « Centre » a été rendue publique, le même jour, avec la signature symbolique d’adhésion des partis et regroupements politiques, des associations et personnalités.

Celle-ci a pour objectif de fédérer les partis et regroupements politiques, les associations et personnalités politiques qui se réclament du Centre dans un espace d’action et de réflexion sur les enjeux politiques de l’heure, convaincre la classe politique congolaise de la nécessité d’une nouvelle consultation pour aplanir les tensions actuelles et préparer une alternance apaisée au travers d’un compromis politique viable ainsi qu’améliorer les conditions de vie de la population.

Soutien des personnalités politiques

Plusieurs personnalités politiques ont apporté leur soutien à la démarche du « Centre » tendant au dénouement de cette crise à l’instar de Mmes Nzuzi wa Mbombo et Micheline Bie, questeur adjoint honoraire de la CENI.

Mme Bie a fait le même constat de la persistance des divergences entre la majorité et l'opposition, justifiant cette situation par l'affrontement de deux familles politiques chacun défendant son intérêt personnel au lieu de défendre l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi, j'ai choisi la voie proposée par le « Centre » pour contribuer à la sortie de la crise en m'y impliquant et je suis convaincue que nous trouverons une solution, a-t-elle dit en substance.