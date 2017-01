RDC/Sécurité : les garants de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba inquiets des activités des groupes armés à l’Est

Kinshasa, 31 janv. 2017(ACP).- Les garants de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba ont exprimé, au cours de leur troisième réunion tenue jeudi dans la capitale éthiopienne, en marge du sommet de l’Union Africaine, leur inquiétude sur les activités des Forces démocratiques alliées (ADF), des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de l’ex-M23 dans l’Est de la RDC, indique un communiqué remis mardi à l’ACP.

Cette réunion a été présidée par le ministre des Affaires étrangères de l’Angola, Georges Chikoti, représentant le Président de la Conférence internationale sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs (CIRGL), Eduardo Dos Santos.

Les participants ont « réaffirmé les engagements de leurs organisations respectives à s’attaquer à la menace que posent ces forces négatives, conformément aux décisions du sixième sommet ordinaire de la CIRGL et de la septième réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi qui se sont tenus à Luanda, en Angola, respectivement les 14 juin et 26 octobre 2016, ainsi qu’aux autres décisions pertinentes de la CIRGL, de la SADC, de l’UA et de l’ONU ».

Cependant, les représentants des garants de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba « se sont félicités de la signature de l’Accord politique du 31 décembre 2016 qui se fonde sur l’Accord politique du 18 octobre 2016 et ont exprimé leur appréciation à la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) pour les efforts de facilitation entrepris ».

L’Organisation des Nations Unies, l’Union africaine, la CIRGL et la Conférence pour le développement de l’Afrique australe sont les garants de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la région signé, le 24 février 2013, à Addis-Abeba (Ethiopie).

Ces organisations se réunissent régulièrement « pour passer en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements régionaux », rappelle-t-on. ACP/Mat/May