RDC/sécurité : les groupes armés neutralisés à 99% douze(12) en Ituri après la création du secteur opérationnel

Bunia, 04 Sept.2017 (ACP).- Les groupes armés sont neutralisés à 99% douze(12) ans après la création du secteur opérationnel de l’Ituri soit de 2005 à 2017, rapporte le communiqué de presse signé par le porte-parole des FARDC en Ituri et le Haut-Uélé, le capitaine Carlos Kalombo parvenu lundi à l’ACP. Ceci en réplique des allégations de M. Ezadri Eguma qui qualifiant d’insignifiant le bilan de ce secteur opérationnel à l’issue du 11e caucus de parlementaires de l’Ituri.

Le gouvernement congolais par le biais de l’Etat major général des FARDC note la source avait jugé utile en 2005 de déployer les éléments des FARDC pour sécuriser la population et leurs biens en Ituri grâce aux opérations de la pacification de cette entité jadis district qui était infectée dans tous ses cinq(5) territoires de dix neuf(19) groupes armés notamment le FAPC d’un certain Jérôme Kakuava dans le territoire d’Aru avec un effectif de plus ou moins 4.000 hommes, deux groupes armés dénommés UPC en territoire de Djugu et Irumu l’un dirigé par Kisembo et l’autre par Bosco Tanganda actuellement à la CPI avec un effectif de plus ou moins 13.000 hommes, FUSIC conduit par un chef militaire Godas aujourd’hui général au sein des FARDC, dans le territoire d’Irumu la FRPI de Germain Katanga actuellement à la Cour pénale internationale avec un effectif de plus ou moins 6500hommes, les groupes armés maï maï Simba dans le territoire de Mambasa.

Grâce aux pressions militaires des FARDC souligne Carlos Kalombo le programme Désarmement, Démobilisation et Réinsertion(DDR) du gouvernement congolais a pu démobiliser plus ou moins 20.000 miliciens. Il invite ce député national de sensibiliser la population du sud Irumu à se désolidariser de FRPI dont quelques unes sont complices des éléments résiduels de cette milice en errance à travers la forêt auteurs de nombreuses exactions dont les vols, viols,tueries, kidnapping plutôt que de lancer de telles allégations qui constituent un affront aux mémoires des militaires des FARDC morts sur le champ d’honneur pour la pacification effective de l’Ituri. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI/CFM