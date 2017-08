Réaction de la communauté internationale face aux opérations sécuritaires à travers le monde

Kinshasa, 30 Aout 2017 (ACP).-A en croire les dépêches internationales, il s’agit de la condamnation pour viol d’un gourou controversé répondant au nom de Ram Rahim Singh alias Gourou Bling-Bling à Panchkula, une ville de l’Etat de Haryana dans le nord de l’Inde qui a déclenché la fureur de plusieurs milieux de ses adeptes décidés à lui manifester leur soutien et à empêcher la justice indienne de le sanctionner, quoi qu’il ait fait. Il s’en est suivi une flambée de violences qui a fait au moins 38 morts et une centaine de blessés dans des affrontements avec la police.

Au cours de ces affrontements, la police indienne avait lancé des gaz lacrymogènes et utilisé des canots à eau face à une foule de manifestants lançant des pierres et qui s’en étaient pris aux policiers. Ces manifestants avaient aussi détruit deux véhicules de télévision avant que les autorités ne décident d’imposer un couvre-feu et de suspendre les connexions Internet dans la région. Voilà pour les faits.

En lieu et place d’un jugement, je voudrais plutôt partager un sentiment personnel surtout qu’en plus de cette réaction très musclée des forces de sécurité indienne, le chef de la police n’a pas hésité à déclarer d’un ton très sévère devant la presse ce qui suit : « Nous allons disperser les manifestants. S’ils ne se dispersent pas, nous utiliserons les gaz lacrymogènes. S’ils s’entêtent, nous utiliserons les armes ». Comme quoi, dans ce pays, l’Inde, que l’on présente généralement comme la plus grande démocratie au monde, la Police fait preuve d’une fermeté qui se passe de tout commentaire.

Curieusement les donneurs de leçons, les spécialistes de tous bords et les activistes des droits de l’Homme si prompts à noircir le tableau chaque fois que des faits de loin moins graves se produisent en République Démocratique du Congo observent un silence total.

38 manifestants ont été tués ! Mais on n’a entendu aucune condamnation, aucune déclaration ni du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU de Genève, ni de Human Rights Watch. On n’a enregistré aucune exigence d’une enquête internationale indépendante en vase clos à ce sujet.

Les rengaines du genre « usage disproportionné de la force » n’ont sans doute pas leur équivalent lorsque ces censeurs sont placés face à des faits qui se déroulent ailleurs qu’en République Démocratique du Congo. Quelle est donc la particularité qu’aurait la patrie de Lumumba pour que la moindre opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre public par la Police suscite systématiquement une avalanche de condamnations et même de sanctions contre les autorités ?

Cette approche de deux poids, deux mesures mérite d’être questionnée à plus d’un titre et devrait interpeller tout Congolais digne de ce nom. Dossier de la rédaction 29 Aout 017