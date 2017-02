Le recadrage du Plan national stratégique de développement évoqué au ministère du Plan

Kinshasa , 14 Fév. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat au Plan , Jean Lucien Bussa Tongba , a échangé avec une délégation des partenaires techniques et financiers de la RDC conduite par M.Bart Ouvry , chef de la délégation de l’ Union européenne en RDC, sur le recadrage du Plan national stratégique de développement ( PNSD ), en vue de le remettre dans sa dimension beaucoup plus réaliste.

Les participants à la réunion ont échangé sur les faiblesses du plan national stratégique de développement et ont fait des propositions concrètes visant à faire avancer le processus de sa mise en œuvre.

Le ministre d’Etat a souhaité que Plan national stratégique de développement soit cohérent, inclusif et quinquennal.

La cohérence du plan consiste à se conformer aux Objectifs de développement durable (ODD) avec l’aide de la communauté internationale, étant donné que cette aide constitue une complémentarité nécessaire au budget national.

Il doit être inclusif pour qu’il prenne en compte tous secteurs de la vie nationale et l’intégration de toutes les provinces et quinquennal parce que le gouvernement a pris l’option de doter le pays d’un nouveau plan découlant du plan national stratégique de développement (PNSD) et permettre à l’Etat de réunir les moyens nécessaires pour la réussite de ses objectifs.

Il s’agit, adit le ministre de concilier la gestion de la conjoncture politique et celle de l’avenir du pays, soulignant qu’aucun pays au monde ne peut se développer sans la volonté politique et surtout sans plan de développement économique.

Le chef de la délégation de l’Union européenne a laissé entendre que cette réunion était très importante du fait qu’elle leur a permis d’émettre leurs points de vue sur l’agenda de développement du pays. ACP/Fng/Fmb