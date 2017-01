Les recettes des budgets annexes et des Comptes spéciaux en régression en 2015

Kinshasa, 03 Janv. 2017 (ACP).- Les prévisions des recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux ont connu des taux de réalisations respectifs de 21,67% et de 75,64% contre 23% et 83% en 2014, indique le rapport de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance du Sénat sur la loi des reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2015, parvenu mardi à l’ACP.

Ce rapport harmonisé entre le Sénat et le Parlement note que les recettes des budgets annexes du ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, hormis la ville de Kinshasa et l’ex-province du Katanga, ont enregistré des plus-values par rapport aux prévisions, tandis que les autres provinces n’ont pas attient leurs assignations.

Toutefois, le rapport de la commission Ecofin du Sénat regrette la mauvaise affectation des ressources aux dépenses relatives à l’exécution des missions dévolues aux comptes spéciaux.

Votées en équilibre par rapport aux prévisions des recettes, les prévisions des dépenses pour l’exercice 2015 avaient été exécutées à concurrence de 5.796.221.494.097 FC, soit un taux d’exécution de 68,22% contre 74% en 2014.

En ce qui concerne les dépenses courantes, la Cour des comptes a fait remarquer que la consommation des crédits en dépassement des prévisions budgétaires est pour un montant de 566.353.099.815 FC ,en violation des dispositions de l’article 38 de la LOFIP (Loi des finances publiques) selon laquelle les crédits budgétaires sont limitatifs.

Les dépenses sur les crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. Le non consommation des crédits par les services à concurrence de 322.617.705.908FC avait entrainé des dysfonctionnements évidents pour les administrations et services concernés.

Quant aux dépenses d’investissements, la commission Ecofin du Sénat relève dans son rapport qu’un montant de 273.351.209.037 FC a été consommé au-delà des crédits alloués en violation des dispositions de l’article 38 de la LOFIP.

Interrogé par la commission ECOFIN, le ministère du Budget avait relevé des incohérences dans l’exécution des dépenses d’investissements dues aux controverses autour des dépenses effectuées en faveur de certains projets repris dans le projet de loi portant reddition des comptes de l’exercice 2015.

Il s’agit de l’acquisition des véhicules pour l’inspection générale de la territoriale, l’acquisition du charroi automobile pour le ministère de l’intérieur et sécurité, le projet de l’Office des routes pour la réunification routière ainsi que l’acquisition des équipements téléphoniques et télégraphiques en faveur de la DGM.

Le rapport de la commission ECOFIN du Sénat note aussi que le résultat de l’exercice des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux de l’année 2015 était arrêté en recettes totales 5.554.610.149.047FC, en dépenses totales 5.796.221.494.097FC, et -241.611.334.050FC des résultats.

La loi portant reddition des comptes pour l’exercice 2015 s’est clôturée avec un résultat déficitaire de 241.611.345.050FC, avec un report excédentaire du résultat des exercices antérieurs pour un montant de 396.614.754.723 FC , le résultat cumulé a fin 2015 avait été excédentaire et s’était élevé à 155.003.409.673 FC. ACP/Mat/JGD/Fmb