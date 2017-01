Le réchauffement climatique, une réalité qui se vit sur le terrain, selon des experts 

Kinshasa, 06 Janv. 2017 (ACP).- Le réchauffement climatique est une réalité qui se vit sur le terrain indiquent les conclusions du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) sur les changements climatiques Cité par Planète Info. Selon ce rapport, les preuves sont légion notamment la fonte de la banquise arctique, les glaciers continentaux qui reculent massivement et presque partout sur la planète depuis les années 1960, l’apparition de corps momifiés qui étaient auparavant figés sous les glaciers de montagne, sont autant des faits qui lèvent le doute sur l’implication des activités humaines dans le réchauffement climatique en cours. Sans réaction rapide et globale, s’inquiètent les experts, les conséquences seront irréversibles et dangereuses. « L’influence de l’homme sur le système climatique est claire et en augmentation, avec des incidences observées sur tous les continents soulignent-on ajoutant que si on ne les maîtrise pas, les changements climatiques vont accroître le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour l’être humain et les écosystèmes.

La découverte glaciaire la plus célèbre est l’Homme de Similaun ou Homme de Hauslabjoch (Ötzi), exhumé dans les Alpes tyroliennes en 1991. Depuis, d’autres trouvailles similaires, à la faveur de la fonte des glaces, ont été faites dans un certain nombre de sites à travers le monde.

Trois sites sont révélateurs de réchauffement climatique, avec des latitudes différentes sur Terre. Ils se situent dans les Alpes, au Mexique et dans les Andes. Ils représentent une aubaine pour les archéologues et fournissent des explications sur les faits non encore élucidés selon Notre-Planete-Info. ACP/Mat/Kgd