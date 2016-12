Reconnaître les signes avant-coureurs de l’accident vasculaire cérébral (AVC) 

Kinshasa, 28 déc. 2016 (ACP).- Pour prévenir l’accident vasculaire cérébral (AVC), il faut reconnaitre les signes avant-coureurs, préconisent les Drs Sese Algre Silvia et Shomba Lelo Rita, médecins au Centre hospitalier Monkole. Ils énumèrent les signes avant-coureurs de l’AVC dans leur bulletin médical parvenu mercredi à l’ACP.

Selon ces deux spécialistes, un AVC (accident vasculaire cérébral) est une perte soudaine de la fonction cérébrale provoquée par l’interruption de la circulation sanguine à l’intérieur du cerveau (AVC ischémique ou ischémie cérébrale transitoire) ; par la rupture d’un vaisseau sanguin à l’intérieur du cerveau (AVC hémorragique).

A ce stade, il provoque la mort des cellules d’une partie du cerveau et peut affecter toutes sortes des fonctions. Les séquelles d’un AVC précisent les médecins Sese et Shomba, dépendent de la région du cerveau touchée ainsi que de l’étendue des dommages encourus. L’AVC selon eux constitue une urgence médicale.

Savoir reconnaître et réagir immédiatement aux signes avant-coureurs d’un AVC, permet d’améliorer de façon significative la survie et la récupération. Les signes avant-coureurs de l’AVC s’expriment entre autre par la paralysie des nerfs faciaux, la vision double, les maux de tete, les troubles de vision et les troubles de langage.

La faiblesse – perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire sont des signes dont il faut toujours tenir compte. En général l’AVC se manifeste par un ou plusieurs symptômes qui varient selon le siège et l’étendue de la lésion.

Il est noté le trouble moteur (ex. difficulté à mobiliser une jambe) ou sensitif (ex. endormissement d’une jambe) l’altération de la conscience, pouvant aller de la somnolence au coma. Ces signes s’installent en général rapidement, en quelques secondes ou minutes, parfois pendant le sommeil. Ils peuvent disparaitre très vite ou persister.

Les Dr Sese et Shomba recommandent à ceux qui ressentent l’un ou l’autre symptôme de s’adresser le plus tôt possible à l’hôpital. Selon eux, chaque minute compte. La prise en charge précoce permettra de diminuer les lésions cérébrales et en conséquence, les possibles séquelles ACP/Zng/May