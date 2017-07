Reddition des 600 miliciens Mai Mai à Mitwaba

Lubumbashi, 05 juillet 2017 (ACP).- ministre provincial de l’Intérieur et Sécurité du Haut Katanga, Delphin Kasongo Kibale, a annoncé mardi au cours de conseil des ministres du gouvernement, que plus de 600 miliciens Mai Mai du mouvement politico-militaire de Gédéon Kyungu, ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités militaires dans le territoire de Mitwaba.

Il a indiqué que la situation sécuritaire est relativement calme sur toute l’étendue de la province, avant de préciser que ces éléments Mai Mai sont actuellement regroupés sur le site de cantonnement de Mitwaba. Toutefois, a-t-il estimé, comme d’autres mouvements de reddition des miliciens Mai Mai sont signalés, il sied de déplacer le site de cantonnement de Mitwaba vers Kyubo. ACP/Kayu