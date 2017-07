Reddition du chef milicien Ntabo Taberi, alias Cheka à la MONUSCO

Goma, 27 Juillet 2017 (ACP).- Le chef milicien Ntabo Taberi alias Cheka, du groupe Maï-Maï Nduma Defense of Congo, célèbre dans la région de Binyampuri du territoire de Walikale, s’est volontairement rendu aux forces de la MONUSCO, a confirmé jeudi au cours d’une interview, le Vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, Feller Lutayichirwa Mulwahale assumant l’intérim du Gouverneur.

L’autorité provinciale a salué cette reddition indiquant qu’il s’agit d’un pas à emboiter par les autres Seigneurs qui trainent encore les pas dans les maquis. «C’est une très bonne nouvelle que les Seigneurs de guerre qui ont été (tristement) célèbres se rendent parce que cela doit donner le ton pour d’autres puissent emboiter le pas», s’est réjoui Me Feller Lutayichirwa pour qui ces actions vont à coup sûr contribuer à réduire le taux de belligérance au niveau des collines et localités du Nord-Kivu. Il a, indiqué à cette occasion, que l’implication des forces vives de la Province dans la sensibilisation des autres Seigneurs de guerre à la démobilisation.

La Justice congolaise poursuit Ntabo Taberi pour crimes de guerre et viols

Poursuivi par la Justice de la RDC pour crimes de guerre et viols massifs, Ntabo Taberi «Cheka» s’est rendu aux Forces onusiennes dans le groupement de Mutongo du territoire de Walikale et la MONUSCO s’apprête à le remettre solennellement aux Officiels Congolais après un checkup médical. Sa reddition intervient après plusieurs tentatives de sensibilisation par les leaders communautaires et politico-administratifs.

Le Chef de l’Exécutif provincial au Nord-Kivu avait appelé Cheka et ses hommes à déposer les armes pour laisser le territoire de Walikale libre en vue de bénéficier des actions de développement à l’instar d’autres entités de la RD Congo.

L’autorité provinciale, avec dans sa suite l’ancien chef de bureau de MONUSCO-Goma, Ray Virgilio Torres et l’ex commissaire provincial de la Police nationale congolaise au Nord-Kivu, Vital Awashango, avait rencontré ce rebelle pour lui signifier la dernière chance à saisir avant que les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), ne passent à la vitesse supérieure, celle des opérations musclées.

Pour rappel, près de dix ans durant Cheka a été à la tête de la milice Nduma Defense of Congo (NDC). Sa reddition intervient pendant que la MONUSCO annonce la fermeture de ses bases dans les territoires de Masisi, Walikale et Binyampuri. ACP/Kayu