Le redimensionnement du réseau d’assainissement de Kinshasa, un moyen pour lutter contre les inondations

Kinshasa, 08 fév. 2017 (ACP).- Le redimensionnement du réseau d’assainissement de la ville de Kinshasa constitue un meilleur moyen pour lutter contre les inondations, a indiqué mercredi à Kinshasa, le météorologue et expert en environnement, Theodore Lokakao, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon M. Lokakao, vue l’augmentation des précipitations actuellement, il faudrait redimensionner les réseaux d’assainissement de la ville pour pouvoir collecter les quantités d’eau qui tombent. Or constate-t-il, les dimensions de ces réseaux étaient conçues en fonction de la moyenne pluviométrique de l’époque coloniale, donc à l’état de vetusté.

Pour limiter les dégâts des pluies, il faudrait prioritairement, construire de nouvelles canalisations d’eau et curer les rivières de Kinshasa, a-t-il souligné.

Les constructions anarchiques des habitations le long des rivières et sur des caniveaux, les déchets que ces habitants y déversent polluent l’environnement et posent un problème pour ces cours d’eau. De même, les quantités des sables qui sont déversées dans ces rivières à partir des zones collinaires, notamment, les communes de Makala et de Selembao réduisent le tirant d’eau de ces rivières, précise M. Lokakao.

Il lance un appel aux autorités congolaises d’intégrer une éducation environnementale de la population. Les dispositions doivent être prises pour mettre en place un nouveau réseau, car les moyennes des pluies seront revues à la hausse à Kinshasa, cette année.

Les études faites au niveau de l’organisation météorologique mondiale démontrent que les pluies moyennes de la ville de Kinshasa, qui étaient de 1400 mm par an vont passer à 1700 mm par an, notamment au cours de cette année, a-t-il conclu. ACP/Fng/May