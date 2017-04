Redynamisation des activités de l’UCOFEM/Equateur

Mbandaka, 13 avril 2O17(ACP).- Mme Michelle Makonko, membre du conseil d’administration de l’UCOFEM, au niveau national, en séjour de travail depuis samedi à Mbandaka, s’est investie à redynamiser les activités de cette structure à l’Equateur, au cours d’une séance de travail d’évaluation sur le fonctionnement, organisée mercredi à Mbandaka avec les membres de cette organisation féminine.

A l’issue du constat sombre qui s’est dégagé, à savoir, pas de siège, manque de contact entre l’UCOFEM/National et l’UCOFEM/Equateur, aucune activité, Mme Makonko s’est dit déterminée à relancer les activités de cette structure à l’Equateur, invitant les membres à garder confiance en l’avenir et à continuer à sensibiliser les membres sur les objectifs de cette association. Vingt ans après sa création, L’UCOFEM reste très active dans toutes les provinces de la RDC et contribue à l’épanouissement des femmes des médias, a-t-elle indiqué, avant de relever les points forts et les points faibles afin de projeter l’avenir de l’association qu’elle a qualifié de prometteur. ACP/FNG/Kayu/KGD/AWA