La règle du « un qualifié par poule » élimine les Léopards du Mondial-Russie 2018

Kinshasa, 16 nov. 2017 (ACP).- L’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, ne se rendra pas en Russie, pour le tour final programmé du 14 juin au 15 juillet 2018, victime de l’application de la règle du « un qualifié par poule », pas celle du « meilleur total de points ».

Les fauves congolais sont ainsi passés à côté de la qualification malgré un nombre de points supérieur à celui des Lions de l’Atlas du Maroc (groupe C), 13 contre 12, et à égalité des points avec les Pharaons d’Egypte (groupe E). Et, dire qu’ils sont restés à un point seulement en dessous des premiers, donc des qualifiés directs pour le tournoi russe avec 14 points, à savoir la Tunisie (groupe A), le Nigeria (groupe B) et le Sénégal (groupe D).

Le mardi 5 septembre 2017, dans leur tanière, au stade des Martyrs, à Kinshasa, avait sonné le glas pour les Léopards lorsqu’ils s’étaient laissé incroyablement remonter leurs deux buts d’avance, inscrits par Chancel Mbemba Mangulu (7ème) et Paul-José Mpoku (47ème), par les Aigles de Carthage de la Tunisie, servis en deux minutes par Ben Amor Mohamed Amine (77ème) et Yossef Msakni (79ème).

Survenant après la défaite (1-2, 1-1 à la pause) enregistrée le vendredi 1er septembre, donc quatre jours avant, au stade du 7 Novembre de la cité olympique de Radès, à Tunis, les carnassiers congolais lâchaient la première place pour dégringoler en deuxième position, avec 3 points de retard. Un écart qu’ils ne combleront quasiment plus, n’ayant plus leur destin entre les pattes…

Le classement final par groupe s’établit comme suit :

Group A

pts J G P N BP BC diff

Tunisie 14 6 4 0 2 11 4 +7 RD Congo 13 6 4 1 1 14 7 +7 Libye 4 6 1 4 1 4 10 -6 Guinée 3 6 1 5 0 6 14 -8

Group B

pts J G P N BP BC diff

Nigeria 14 6 4 0 2 12 4 +8 Zambie 8 6 2 2 2 8 7 +1 Cameroun 7 6 1 1 4 7 9 -2 Algérie 2 6 0 4 2 4 11 -7

Group C

pts J G P N BP BC diff

Maroc 12 6 3 0 3 11 0 +11 Côte d’Ivoire 8 6 2 2 2 7 5 +2 Gabon 6 6 1 2 3 2 7 -5 Mali 4 6 0 2 4 1 9 -8

Group D

pts J G P N BP BC diff

Sénégal 14 6 4 0 2 10 3 +7 Burkina Faso 9 6 2 1 3 10 6 +4 Cap Vert 6 6 2 4 0 4 12 -8 Afrique du Sud 4 6 1 4 1 7 10 -3

Group E

pts J G P N BP BC diff

Egypte 13 6 4 1 1 8 4 +4 Ouganda 9 6 2 1 3 3 2 +1 Ghana 7 6 1 1 4 7 5 +2 Congo 2 6 0 4 2 5 12 -7

Le premier de chaque groupe est qualifié pour le Mondial 2018. ACP/Fng/Yhm/May