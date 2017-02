Régression d’environ 50% des viols en RDC

Kinshasa, 10 Fév. 2017 (ACP).- La Mission de l’ONU pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) et les Agences du système des Nations Unies œuvrant en RDC reconnaissent une régression d’environ 50% des viols dans ce pays, a déclaré la ministre des Droits Humains, Marie Ange Mushobekwa, à la 74ème session du Comité des droits de l’enfant tenue en janvier dernier à Genève en Suisse, indique un document reçu vendredi à l’ACP.

La ministre, qui a défendu le rapport de la RDC sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, a expliqué les avancées enregistrées par le pays sur les questions liées aux droits de l’enfant.

Elle a fait part notamment de la mise sur pied par le gouvernement congolais d’une politique visant la lutte contre la prostitution et le trafic d’enfants ainsi que l’utilisation de ces derniers dans la publicité et la pornographie, fléaux qui rongent la société.

Elle a rappelé à ce sujet que la RDC a durci sa législation en matière de violations des droits de l’enfant et s’emploie à sensibiliser la population par des émissions télévisées et radiodiffusées et l’éducation civique à l’école, au cours desquelles, il est demandé aux victimes de dénoncer tous les cas de viols.

La ministre a présenté les rapports périodiques sur les droits de l’enfant et rappelé que la RDC a ratifié la Convention en 1990. ACP/FNG/Wet