Régularisation bientôt des primes et  indemnités des  agents et cadres du ministre des Affaires étrangères

Kinshasa, 13 févr. 2017(ACP).– Le dossier relatif au paiement des primes et indemnités permanentes des agents et cadres du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale sera régularisé dès le retour du vice-Premier ministre Léonard She Okitundu en mission de travail à l’étranger, a affirmé lundi le président de la délégation syndicale du corps diplomatique de ce ministère, Louis Kinyamba Kitambie, au cours d’une assemblée générale.

Louis Kinyamba Kitambie, qui faisait la restitution d’une réunion ayant regroupé samedi dernier cinq membres du gouvernement : le ministre d’Etat en charge du Budget, les ministres des Finances, de la Coopération au développement, de la Fonction publique, le vice-ministre des Congolais de l’étranger et à laquelle le banc syndical a pris part, a indiqué que ces membres du gouvernement se sont penché sur le dossier et ont promis de régulariser la situation.

Kinyamba a invité les agents et cadres du ministère au calme et à la patience en attendant le retour du vice-Premier ministre Léonard She Okitundu.

« Nous devons capitaliser tout ce qui est en notre faveur pour que nous puissions gagner et évitons tous ce qui peut nuire à nos avantages parce que ça fait longtemps que nous revendiquons nos droits », a-t-il indiqué en s’adressant aux agents et cadres réunis en assemblée.

Il a fait savoir que de toutes les revendications, ils ont décidé de s’occuper en priorité du dossier des primes et indemnités permanentes.

Les agents et cadres de ce ministère avaient déclenché une grève le 24 octobre pour reprendre le travail le 26 décembre 2016 sur demande du vice-Premier ministre Léonard She Okitundu pour qui le ministère ne pouvait pas fonctionner sans administration, les assurant d’avoir reçu des orientations du Chef de l’Etat pour une solution rapide à leurs revendications.

Les grévistes, de leur coté, avaient donné trente jours aux autorités et un préavis supplémentaire de 15 jours pour trouver une solution à leurs revendications. Dépassé ce délai, ils vont reprendre la grève.

Les grévistes revendiquent notamment les primes et indemnités permanentes, la mise en place au sein de l’administration centrale du ministère, la rotation dans les postes diplomatiques, l’examen des dossiers des diplomates et l’élévation à la dignité d’ambassadeurs. ACP/Fng/Kayu/May