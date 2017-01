Réhabilitation du camp militaire Bokala à Mbandaka

Mbandaka, 25 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de l’Equateur, Tony Cassius Bolamba a procédé, lundi, au lancement des travaux de réhabilitation des bâtiments du camp militaire Bokala situé à environ 1O km du centre-ville de Mbandaka, en présence de plusieurs autorités militaires et civiles de la place.

Le commandant second de la 13 ème région militaire, le général Isaac Kisebwe a déploré le fait que plus de 8O% des militaires habitent dans la cité, ce qui rend la tâche difficile pour les contrôler et de les identifier en cas de nécessité.

Il a, à cet effet, souhaité que tous les militaires soient éloignés de la population civile pour être internés dans les casernes pour une bonne gestion des éléments actifs des FARDC.

M. Bernard Tola, responsable de l’entreprise de construction BENGHAZI, chargé de réhabilitation du camp militaire Bokala, a indiqué que ces travaux, d’une durée d’une année et demie, consistent à réhabiliter des bâtiments administratives de la 13 ème région militaire, les résidences des généraux, le grand dépôt de stockage, des vestiaires sanitaires, la messe des officiers ainsi qu’un lieu de détente et d’entrainement .

Il est prévu aussi, a-t-il poursuivi, un hôpital, une piste d’atterrissage d’hélicoptère, des pavillons d’une capacité de 2OOO hommes, une salle de formation et réception et un parking. Dans ce plan de réhabilitation, il est prévu également un espace vert, a fait savoir M. Tola.

Ce dernier a enfin demandé aux bénéficiaires de veiller à la protection des matériaux de construction entreposés au chantier, pour la réhabilitation du camp dont les bâtiments datent de plus de 3O ans. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement central d’avoir honoré sa promesse. ACP/ZNG/Wet