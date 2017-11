Réinstallation du président de l’Assemblée provinciale du Sankuru

Lodja, 30 Nov. 2017 (ACP).- Le député provincial Charles Pongo a été réinstallé à son poste de président de l’Assemblée provinciale du Sankuru à Lusambo par le gouverneur de la province du Sankuru, Ulungu Lukata Berthold. Le gouverneur de la province a demandé au président Charles Pongo de travailler en collaboration avec ses collègues députés et avec tout le monde, en privilégiant le dialogue pour l’unité du Sankuru et de son développement..

Charles Pongo a été suspendu il y a un an par ses collègues à Lusambo et dans son intervention il a remercié le gouverneur et toute l’assistance, avant de promettre de travailler en étroite collaboration avec tout le monde. ACP/Kayu/JGD