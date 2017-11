Rejet de la motion de défiance contre le ministre des affaires étrangères

Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).- La motion de défiance formulée contre le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, a été rejetée vendredi par la plénière de l’Assemblée nationale, suite à une motion incidentielle du député Fidel Likinda.

Selon l’auteur de la motion incidentielle, la question soulevée par les initiateurs de la motion de défiance est transversale, car faisant l’objet d’une réunion interministérielle des secteurs concernés. Un arrêté a été pris, prenant en compte les remarques faites par l’Assemblée nationale lors de la plénière consacrée à la question orale avec débat adressée au chef de la diplomatie congolaise, a relevé Fidel Likinda. Celui-ci a vidé le sens de la motion de défiance car il a répondu aux préoccupations des députés nationaux.

Les initiateurs de la motion de défiance avaient retenu six griefs contre le vice-Premier ministre She Okitundu, notamment l’incapacité d’assurer la stabilité de prix du passeport dans les différents points de capture, l’invalidation des passeports semi- biométriques en cours de validité, sous prétexte d’une interdiction de l’OACI et au nom de la lutte contre le terrorisme, l’opacité sur la traçabilité des recettes produites par la vente des passeports, l’instauration des frais supplémentaires pour les requérants de ce document.

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale avait répondu, tout au début de cette session parlementaire, à la question orale avec débat lui adressée par le député Juvénal Munubo Mubi au sujet de son communiqué du 15 septembre 2017 limitant la validité des passeports semi-biométrique en RDC et l’obligation pour ses détenteurs de se procurer le passeport biométrique. ACP/Fng/Mat/Wet