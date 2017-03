Relance de l’exploitation artisanale de la mine de Karjipopo porté à la connaissance du maire de Likasi

Likasi, 10 Mars 2017(ACP).- MM. Jeannot Chituka et Paul Makonzo, respectivement, Président de l’EMAK, une coopérative et Président National de SEMAK (Syndicat des Exploitants Minières Artisanaux du Katanga), ont fait part jeudi au maire de Likasi, le Dr. Idesbald Petwe Kapande, de leur intention de mettre de l’ordre dans la mine de Karajipopo, située à 5 Km au Nord de Likasi, où, selon eux, le désordre a élu domicile. Leur intention, dans un premier temps, est d’identifier la population qui œuvre au sein de cette carrière artisanale, en rapport avec les lois du pays. Les creuseurs, les négociants doivent se conformer aux lois de la République, ont-ils souligné. Ils ont signé un contrat avec un partenaire, la SOMIKA, qui va ouvrir un comptoir à tous les exploitants artisanaux, question de les sécuriser contre les accidents. Cette démarche de l’EMAK, coopérative et syndicat, aura aussi la conséquence d’assurer la sécurité dans les parages de la ville de Likasi. Cette carrière appartient à l’EMAK a indiqué M. Paul Makonzo, avant de marteler que tous ces creuseurs et négociants doivent se conformer aux dispositions légales et au règlement du propriétaire. ACP/FNG/Kayu/JGD/FMB