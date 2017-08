Remise des bourses d’études supérieures et universitaires à 51 diplômés d’Etat 2017

Kinshasa, 18 Août 2017 (ACP).- Le Fonds de promotion de l’Education nationale (FPEN) a remis jeudi des bourses d’études supérieures et universitaires à 51 diplômés d’Etat édition 2017, parmi lesquels 24 filles ayant réussi au concours organisé par l’Inspection générale de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) du 8 au 16 août 2017 et auquel ont participé 258 lauréats de la capitale de la RDC.

Pour le ministre de l’EPSP, Gaston Musemena, « l’octroi des bourses d’études supérieures et universitaires par un établissement public de droit congolais à des lauréats congolais ayant réussi à un concours organisé par des inspecteurs congolais, c’est la preuve que notre pays regorge de potentialités humaines à tous les niveaux et que l’enseignement national peut, sans fausse modestie en tirer de la fierté».

Les résultats obtenus à l’issue du concours, a-t-il dit, confirment que les jeunes lauréats ont sublimé l’excellence, «car certains parmi eux ont eu 100% des points dans des épreuves comme l’orthographe ou la dictée». Aussi, a-t-il demandé aux bénéficiaires de la bourse de bien se comporter et d’exceller dans leurs études pour que le FPEN continue à les soutenir.

Le directeur général du FPEN, Valentin Ngandu, a indiqué que son institution s’est imposé un devoir de solidarité pour soutenir les lauréats de l’Examen d’Etat 2017 en les encourageant à poursuivre leurs études universitaires.

Parlant du concours auquel ont participé 258 lauréats issus des trois provinces éducationnelles de Kinshasa, Valentin Ngandu a indiqué que pour éviter toute mauvaise interprétation, son organisation a été confiée à l’inspection générale à l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel et que «tout s’est passé dans la transparence et l’impartialité totalités».

Le représentant des lauréats, a, après avoir rendu hommage au Président de la République, Joseph Kabila Kabange, «initiateur de tous les projets en faveur de la jeunesse», et remercié le ministre de l’EPSP et le directeur général du FPEN pour l’organisation du concours et l’octroi des bourses, a souligné que «ce concours a été organisé dans le respect des normes, corrigé et publié dans la transparence et aucun des candidats n’a relevé une quelconque anomalie ou un certain favoritisme lors de son déroulement».

Créé en 2006 par décret présidentiel, le Fonds de promotion de l’éducation nationale, a pour objet de soutenir et promouvoir l’éducation nationale par des interventions permanentes dans divers domaines, rappelle-t-on. ACP/Fng/JGD/Fmb/KJI/CFM