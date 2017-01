Remise des cadeaux aux cadres et agents retraités de la REGIDESO à Lubumbashi

Lubumbashi, 15 Janv.2017 (ACP) Le directeur provincial de la REGIDESO pour l’ex Katanga, Pierre Makoyo Kalonda, a présidé le weekend, dans la salle Mgr Cornelis de la commune de Lubumbashi, la cérémonie de remise des cadeaux aux cadres et agents de cette société retraités, à l’occasion de l’échange de vœux de nouvel an 2017.

Dans son mot de circonstance, le directeur de la REGIDESO a félicité les cadres et agents retraités pour des bons et loyaux services rendus à cette société dont les uns ont accompli 35 ans et les autres 45 ans de service. Il a invité les autres agents à doubler d’‘ardeur au travail pour mériter à leur tour la confiance de la hiérarchie.

Pour sa part, M. Sale Asomba, président de la délégation syndicale de la REGIDESO, a salué les efforts consentis par la Direction provinciale pour l’amélioration des conditions de travail du personnel, avant de remercier le directeur provincial pour le travail abattu en 2016. Les cadeaux remis aux lauréats sont composés essentiellement des appareils électroménagers et autres objet de valeur. ACP/Kayu/KGD