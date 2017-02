Remise de kits de loisirs et produits pharmaceutiques à la prison centrale de Bunia

Bunia, 04 Fév. 2017 (ACP). – Le gouverneur de la province de l’Ituri, Dr Jefferson Abdallah Pene Mbaka a présidé à la remise de kits de loisirs aux prisonniers, à savoir 1 écran plat 32 puce et accessoires, 1 générateur diesel de 8KVA, 3 guitares électriques, 4 baffles et accessoires, des kits complets de sport comprenant 10 vareuses et 20 ballons de foot.

Outre ces matériels de loisirs, le gouverneur Abdallah a en même temps remis un lot important des produits pharmaceutiques, don du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange aux prisonniers. En plus, il a remis un véhicule de marque Mercedes-Benz ACTROS acheté par l’ONG internationale UHAKI SAFI, avec l’appui financier de l’Union Européenne, Royaume de Suède et de la Belgique, destiné à la division provinciale de la Justice pour le transport des détenus.

Remise de motos à la DGM

Par ailleurs, le gouverneur Jefferson Abdallah Pene Mbaka a présidé la cérémonie de remise de motos à la Direction provinciale de la migration (DGM), au total 9 motos destinées à tous les 5 territoires de l’Ituri ainsi qu’aux principaux postes de la ville de Bunia, notamment la mairie et l’aéroport national de Murongo.

Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de la province qui a remis les clés symboliques au Directeur provincial de la DGM, M. Eddy, a rendu d’abord hommage au Chef de l’Etat Josef Kabila Kabange pour son souci de la sécurité de la population et de leurs biens.

Pour Dr Jefferson Abdallah Pene Mbaka, c’est un premier geste car a-t-il ajouté, d’autres opportunités viendrons en recommandant au service utilisateur de bien gérer ces engins en bon père de famille.

L’Autorité Provinciale a promis d’attribuer un terrain à la DGM/ ITURI en vue d’y ériger son propre bâtiment. La cérémonie a été rehaussée de la présence des membres du comité de sécurité et du Ministre Provincial de l’Intérieur et de Sécurité, Me Etienne UNEGA EGE. ACP/ZNG/Kgd