Remise de panneaux solaires et du matériel informatique et internet à Beni.

Kinshasa, 26 Juillet 2017 (ACP).- La section des Affaires civiles de la MONUSCO a remis, lundi, des panneaux solaires et du matériel informatique et internet à la coordination de la société civile du territoire de Beni-Butembo-Lubero, au Nord-Kivu, dans le cadre d’un projet à impact rapide.

L’information a été livrée mercredi par la porte-parole onusien a.i, Mme Fabienne Pompey, lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, ajoutant que ce projet vise à renforcer l’impartialité et l’indépendance des organisations de la société civile en renforçant leur capacité opérationnelle.

Mme Pompey a également indiqué que le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH) de Butembo avait organisé dernièrement un atelier de formation des forces de sécurité et des autorités locales en matière de promotion et de protection des droits politiques et des libertés publiques.

Cinquante (50) participants ont pu bénéficier de la formation de renforcement des capacités notamment sur les « Droits de l’homme et libertés publiques, principes et restrictions » et « principes de base sur l’utilisation de la force et des armes à feu par les responsables de l’application de la loi », indique-t-on. ACP/Kayu/BSG/KGD