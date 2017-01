Remise d’un deuxième lot des vivres et non vivres à la prison de Kananga

Kananga, 13 Janv. 2017 (ACP).- Me Jean Claude Mupompa Ngalamulume, ministre provincial de la Justice pour le Kasaï Central, a remis, mardi, au nom de l’autorité locale, des vivres et non vivres, deuxième don du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, aux détenus de la prison de cette ville.

Il s’agit notamment du riz, de la viande, de l’huile végétale, des chaises et des tables en plastique, des balles et des médicaments ainsi que des porcs et des chèvres.

Me Mupompa Ngalamulume a salué, à cette occasion, le haut degré de l’amour du Président Joseph Kabila préoccupé par le sort de ces infortunés.

Il a insisté sur l’utilisation rationnelle de ce don du Président destiné aux 568 détenus dont 8 femmes de la prison de Kananga. ACP/Mat/May